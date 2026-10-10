Frustraron una entradera en Avellaneda: cuatro detenidos

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Avellaneda. Estaban en un auto se tornaron hostiles al intentar ser identificados por la Policía. Tenían un arma de guerra.

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Avellaneda. Estaban en un auto se tornaron hostiles al intentar ser identificados por la Policía. Tenían un arma de guerra.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a cuatro personas, tres varones y una mujer, en un operativo de prevención de entraderas que se llevó a cabo en Avellaneda. Tenían un arma de guerra.

Los detenidos, de acuerdo a la información suministrada por las fuentes, tienen entre 27 y 33 años. Tres de ellos son varones y la restante integrante del grupo es una mujer.

Fueron aprehendidos en un operativo de prevención de entraderas. Los cuatro estaban a bordo de un Chevrolet Corsa en Cabildo y Pasaje Chimborazo. Uno de ellos tenía una pistola Glock calibre 9mm con 18 municiones (arma de guerra).

“Al intentar ser identificados se ponen hostiles contra el personal”, advirtieron las fuentes. Esto derivó en la raquisa y posterior detención del grupo. Se cree que estaban a la espera de alguna víctima para perpetrar un robo.