Bolsonaro pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, rechazó el resultado de las elecciones. Critica el funcionamiento de las urnas electrónicas y la extensión del horario para votar.

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, rechazó el resultado de las elecciones. Critica el funcionamiento de las urnas electrónicas y la extensión del horario para votar.

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, pedirá la anulación de las elecciones de Brasil y acusó al flamante ganador del balotaje, el actual presidente Inácio Lula da Silva de “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votaciones.

El hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro manifestó que “no reconocerá el resultado del balotaje” y que presentará recursos formales, este lunes 26, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para cuestionar la validez de los comicios.

En la misma línea, aseguró que “lo que pasó no es normal” y calificó a los acontecimientos que sucedieron esta jornada de “una canallada inexplicable” y una “barbaridad”; además, denunció que los observadores de su partido fueron retirados de la sala de seguridad.

Desde el equipo de campaña de Bolsonaro criticaron el funcionamiento de las urnas electrónicas de modelos más antiguos y objetaron, además, decisiones judiciales como la extensión del horario de votación, que se alargó de las 17 a las 19, dispuesta por el magistrado Cristiano Zanin.

El Tribunal Superior Electoral deberá analizar cuáles son los argumentos técnicos y legales presentados por el equipo de Bolsonaro para dar curso o rechazar los planteos.