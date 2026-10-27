Murió la mujer atropellada por un colectivo en el centro de Lomas de Zamora

La víctima tenía 73 años y permaneció internada durante una semana tras sufrir una fractura de cráneo. Fue embestida junto a su nieta por una unidad de la línea 544 frente a la Plaza Grigera.

La víctima tenía 73 años y permaneció internada durante una semana tras sufrir una fractura de cráneo. Fue embestida junto a su nieta por una unidad de la línea 544 frente a la Plaza Grigera.

Mirta Fernández, de 73 años, murió luego de permanecer internada durante una semana tras ser atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro del partido de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió el miércoles 21 de octubre, en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a la Plaza Grigera.

La mujer fue embestida junto a su nieta Mariana, de 23 años. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura de cráneo y quedó en estado crítico. Durante su internación, no respondió a estímulos y su cuadro de salud era delicado. Su nieta, en tanto, sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y continúa recuperándose.

Tras el fallecimiento de Fernández, el caso tuvo novedades judiciales. El chofer que conducía el colectivo fue citado para el cambio de carátula de la causa y quedó a disposición de la Justicia, según fuentes vinculadas a la investigación.

Por su parte, el conductor fue desvinculado de Yitos S.A., la empresa que administra la línea 544 y otras cinco líneas de colectivos que circulan por el partido de Lomas de Zamora. La Justicia deberá avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.