AySA: habrá una audiencia pública por aumentos en las tarifas de agua para dos millones de usuarios

El ERAS analizará este lunes una propuesta que contempla aumentos promedio del 22,6% para casi dos millones de usuarios residenciales. En algunos casos, las subas podrían alcanzar el 149%, mientras que otros hogares tendrían descuentos o mantendrían sus facturas sin cambios.

El ERAS analizará este lunes una propuesta que contempla aumentos promedio del 22,6% para casi dos millones de usuarios residenciales. En algunos casos, las subas podrían alcanzar el 149%, mientras que otros hogares tendrían descuentos o mantendrían sus facturas sin cambios.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) realizará este lunes 26 de octubre, a partir de las 10, una audiencia pública virtual para analizar una propuesta de AySA sobre las tarifas de agua y cloacas. La iniciativa podría modificar las facturas de casi dos millones de usuarios residenciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los aumentos todavía no fueron aprobados.

Según las estimaciones de la empresa, 1.998.747 usuarios, cerca del 60% del total residencial, afrontarían un incremento promedio del 22,6%. De esta manera, la factura mensual media pasaría de $29.116 a $35.710, sin impuestos y tomando como referencia los valores de septiembre de 2026. En casos puntuales, las subas podrían llegar al 149%, aunque alcanzarían aproximadamente al 3% de los usuarios residenciales.

La propuesta también contempla reducciones promedio del 14,7% para 683.927 usuarios, mientras que otros 672.194 mantendrían sus facturas prácticamente sin cambios. En el conjunto de los hogares residenciales, el incremento promedio sería del 11,4%. El proyecto prevé reemplazar los actuales coeficientes zonales por una nueva clasificación territorial basada en datos censales y estimaciones de ingresos, además de modificar gradualmente algunos descuentos vigentes.

La audiencia permitirá recibir opiniones y observaciones antes de que el organismo regulador tome una decisión. Entre las medidas propuestas figura una adecuación gradual de los cargos afectados, con incrementos acumulativos de hasta el 5% mensual desde el cuarto mes de implementación. Aunque AySA tomó febrero de 2027 como referencia para sus proyecciones, esa fecha no implica que los cambios estén autorizados ni que los nuevos valores comiencen a cobrarse automáticamente.