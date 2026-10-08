Privatización de AYSA: El grupo de Mauricio Filiberti adjudicó AySA por US$340 millones

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ofertó US$340,2 millones por el 90% de las acciones estatales de la empresa y superó la propuesta de US$285 millones presentada por el grupo Roggio. La adjudicación definitiva todavía requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación.

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ofertó US$340,2 millones por el 90% de las acciones estatales de la empresa y superó la propuesta de US$285 millones presentada por el grupo Roggio. La adjudicación definitiva todavía requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación.

El Gobierno nacional adjudicó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX, vinculado al empresario Mauricio Filiberti. El grupo presentó una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de la compañía, frente a los US$285 millones ofrecidos por el grupo liderado por Roggio.

La operación contempla la transferencia del 90% del paquete accionario de AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores. El monto ofertado quedó por debajo de los US$500 millones que el Gobierno había establecido como expectativa para la operación. Además, el consorcio ganador asumirá una deuda de la empresa estimada en US$70 millones.

Según informó el consorcio, el plan de concesión incluye un compromiso de inversión de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav, fue designada como operadora técnica y cuenta con experiencia en servicios de agua y saneamiento en Brasil.

La adjudicación se produce en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La instancia económica había sido fijada para este jueves 8 de octubre, luego de que dos consorcios fueran habilitados para competir por el 90% de AySA. La definición aún debe completar la revisión final de la Comisión de Evaluación antes de la adjudicación definitiva.