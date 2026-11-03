Las ventas de motos crecieron 25,9% en octubre, mientras los autos registraron su mayor caída del año

Las ventas de motos en Argentina registraron un crecimiento interanual del 25,9% en octubre, con 79.497 unidades patentadas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El resultado contrastó con el sector automotor, que sufrió su peor desempeño mensual del año, con 45.965 vehículos registrados y una caída del 12,8% respecto del mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, las motos alcanzaron los 748.598 patentamientos, un 39,1% más que en igual período del año anterior. Sin embargo, el volumen de octubre representó una baja del 2% frente a septiembre, cuando se habían registrado 81.129 unidades. Entre las marcas más elegidas, Honda encabezó el ranking con 17.050 patentamientos, seguida por Motomel, con 10.911, y Gilera, con 9.119.

La Honda Wave 110S volvió a ser el modelo más vendido, con 8.313 unidades, seguida por la Motomel B110, con 6.492, y la Gilera Smash, con 6.453. El predominio de las motos de baja cilindrada refleja la demanda de vehículos utilitarios para los traslados cotidianos y el trabajo de reparto. De mantenerse la tendencia, el sector podría cerrar el año con entre 900.000 y 950.000 patentamientos, cerca de alcanzar un récord histórico.

Por su parte, el mercado automotor registró su quinto mes consecutivo de caída interanual, con 45.965 unidades patentadas en octubre, un 8,4% menos que en septiembre. En los primeros diez meses del año, los autos acumularon 481.852 registros, con una contracción del 12,8% frente a 2025. Toyota lideró las ventas de octubre con 6.947 unidades, mientras que la Hilux fue el modelo más patentado, con 2.820 vehículos.