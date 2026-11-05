El riesgo país se dispara a 918 puntos en una jornada negativa para los bonos y las acciones argentinas

El riesgo país de la Argentina se dispara a 918 puntos básicos este jueves en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones argentinas, que sienten el impacto de las elecciones en Estados Unidos.

El indicador del JP Morgan avanza 66 unidades respecto a los 852 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 7,7%. Así, acumula una suba del 16,7% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 60,8%.

Con este avance, el riesgo país alcanza su mayor valor en más de un año, escalando a cifras que no se registraban desde finales de octubre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria del oficialismo y lograron recuperar la calma a los mercados.

A diferencia del 2025, los comicios no están trayendo buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en estos úlitmos meses del año, ya que las derrotas de Flavio Bolsonaro en Brasil y del Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos muestran un efecto adverso para la Argentina.

De esta manera, los bonos en dólares caen hasta 3%, encabezados por el Global 2046 (-2,6%) y empujan el alza del riesgo país. Minestras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 14,4% de la mano de Mercado Libre, seguida por Banco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%).

A nivel local, las acciones del MSCI MERVAL observan caída de 3,1% en pesos y del 3,4% en dólares, siendo un signo más del mal clima general que exhiben los mercados para la renta fija y la renta variable de la Argentina.