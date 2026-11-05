Almirante Brown: Más de 150 empresas e instituciones participarán este sábado del Congreso de Logística y Transporte

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) realizará este sábado 7 de noviembre, de 9 a 17 , su II Congreso de Logística y Transporte, que contará con la participación de más de 150 empresas e instituciones.

El encuentro tendrá lugar en el Campus universitario de Burzaco, Blas Parera 132, y reunirá a representantes del sector productivo, universidades, especialistas, profesionales y estudiantes.

La jornada busca consolidar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, generar nuevas oportunidades de vinculación entre empresas y universidades y debatir sobre los desafíos que enfrenta una actividad estratégica para el desarrollo económico y productivo.

En tanto, el Congreso contará con conferencias y paneles a cargo de especialistas y referentes de la industria, espacios de exposición de empresas y actividades de networking, con el propósito de fortalecer los vínculos entre la formación universitaria, el desarrollo tecnológico y las necesidades del sector productivo.

Innovación, tecnología y nuevos desafíos

Entre los principales ejes de esta segunda edición se encuentran la inteligencia artificial aplicada a la logística, la transformación digital y las nuevas tecnologías vinculadas con la logística 4.0, que están modifi cando los procesos de producción, almacenamiento, distribución y transporte.

La agenda también abordará temas relacionados con la movilidad, la distribución de última milla, la sustentabilidad y la eficiencia de las operaciones, así como la gestión de las personas y el capital humano en un sector atravesado por profundas transformaciones tecnológicas.

El encuentro permitirá compartir experiencias y analizar las tendencias que están redefiniendo las cadenas logísticas, con especial atención a las oportunidades de innovación y desarrollo para las empresas y los profesionales de la actividad.

Un Congreso que crece

La primera edición del Congreso de Logística y Transporte de la UNaB, realizada en 2025, reunió a cerca de 2.500 asistentes, más de 100 empresas e instituciones y representantes de más de 15 universidades.

Durante aquella jornada se desarrollaron más de 40 conferencias y paneles, que permitieron el intercambio entre especialistas, empresarios, profesionales, docentes y estudiantes.

Con esta segunda edición, la UNaB busca profundizar la vinculación entre el sistema universitario y el sector productivo, consolidando al Congreso como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, la innovación y el desarrollo de la logística y el transporte.

Cómo participar

La actividad es libre y gratuita, abierta a estudiantes, docentes, profesionales, empresarios y público interesado en la temática.

La preacreditación es obligatoria y permitirá agilizar el ingreso al predio. Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente en este formulario.

Quienes quieran tener más información pueden acceder al sitio web del evento en este enlace.