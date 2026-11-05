Crisis en los supermercados: cerraron 82 sucursales en Argentina desde 2025

Entre los factores que profundizan la crisis, las empresas señalan la caída de las ventas, los costos fijos y la presión tributaria. En particular, advierten que Ingresos Brutos y las tasas municipales encarecen el funcionamiento de los establecimientos y generan dificultades para competir con los circuitos informales.

Entre los factores que profundizan la crisis, las empresas señalan la caída de las ventas, los costos fijos y la presión tributaria. En particular, advierten que Ingresos Brutos y las tasas municipales encarecen el funcionamiento de los establecimientos y generan dificultades para competir con los circuitos informales.

La caída del consumo y la elevada carga impositiva golpearon al sector comercial y obligaron a las principales cadenas a reducir sus operaciones. Entre las empresas afectadas se encuentran Carrefour, Día, Cencosud, ChangoMás, Diarco y Caromar.

Los supermercados e hipermercados de Argentina acumularon al menos 82 sucursales cerradas desde 2025, en medio de la crisis económica, la retracción de la demanda y el aumento de los costos operativos. El proceso de achicamiento alcanza tanto a las grandes cadenas minoristas como al sector mayorista.

Según un relevamiento que reúne publicaciones periodísticas, estadísticas del INDEC y estudios sectoriales, la cadena Día cerró 34 locales durante 2025, mientras que otras empresas concretaron 48 cierres entre julio de ese año y octubre de 2026. Cencosud, por su parte, bajó 18 sucursales de sus marcas Vea y Disco, mientras que Carrefour dejó de operar seis establecimientos, entre ellos locales en Salta, Temperley y Mendoza.

La situación también afecta a los mayoristas. Caromar solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores luego de cerrar sucursales en Burzaco, José C. Paz y Rosario. Diarco concretó cuatro cierres recientes en Zárate, Tres Arroyos, Jáuregui y Junín de los Andes, además de informar desvinculaciones en Lanús Oeste y otras localidades. En tanto, Yaguar avanzó con retiros voluntarios y reducción de superficies comerciales.

Entre los factores que profundizan la crisis, las empresas señalan la caída de las ventas, los costos fijos y la presión tributaria. En particular, advierten que Ingresos Brutos y las tasas municipales encarecen el funcionamiento de los establecimientos y generan dificultades para competir con los circuitos informales.