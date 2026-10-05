Banfield y Central se miden en el Lencho

Banfield recibirá esta noche a Rosario Central, por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la LPF.

Banfield recibirá esta noche a Rosario Central, por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la LPF.

Banfield recibirá esta noche a Rosario Central, por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en una jornada en la cual las miradas estarán en lo que suceda en el Monumental con la despedida de Lionel Messi de la Selección.

De todos modos, los equipos de la LPF deberán cumplir con el compromiso previsto para esta noche, 21.15, en el Estadio Florencio Sola. Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia. Transmisión de ESPM Premium.

El Taladro tiene 13 puntos y está decimotercero en la tabla de la Zona B, hace cinco partido que no gana y espera poder revertir está situación en el Lencho. Central está cuarto con 14 unidades.