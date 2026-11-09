Últimos días para preinscribirse a las carreras de la UNaB: el plazo vence este viernes

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) transita la última semana de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 y convoca a quienes quieran comenzar sus estudios universitarios el próximo año a realizar el trámite antes del viernes 13 de noviembre, cuando finalizará el plazo establecido.

La convocatoria comprende las carreras de grado y pregrado de la Universidad, con excepción de la Licenciatura en Enfermería, cuyo período de preinscripción se desarrolló entre el 26 y 27 de octubre y ya se encuentra cerrado.

El trámite se realiza de manera online en https://inscripcion.unab.edu. ar , donde las personas interesadas pueden consultar los requisitos, las condiciones de ingreso y completar el formulario correspondiente.

Una nueva oferta académica

La UNaB cuenta con una oferta académica vinculada al trabajo, la tecnología, la producción, las necesidades de la comunidad y las oportunidades de desarrollo de Almirante Brown y la región.

Quienes deseen iniciar sus estudios en 2027 todavía pueden preinscribirse en las licenciaturas en Administración, Ciencia Política, Ciencias de Datos y Logística y Transporte, así como en las tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencias de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación y Prótesis Dental.

La propuesta incluye también el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática.

La formación académica se complementa con proyectos de extensión e investigación, vínculos con instituciones e industrias de la región y programas que acercan la universidad a los barrios.

Con más de 5.000 estudiantes y cerca de 600 graduados desde su puesta en marcha a fines de 2019, la UNaB se consolidó como un actor relevante en el desarrollo educativo de Almirante Brown y la región.

Su crecimiento se refleja tanto en la ampliación de su propuesta académica como en la infraestructura de su Campus de Burzaco, donde se construyen nuevos espacios destinados a la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Pero quizás el dato que mejor caracteriza a la universidad pública de Almirante Brown es que dos de cada tres graduados de la UNaB son los primeros de sus familias en obtener un título universitario, una oportunidad de movilidad social que transforma las trayectorias personales y familiares.

Hasta el viernes 13 de noviembre

Las personas interesadas en comenzar una carrera universitaria en 2027 tienen tiempo hasta este viernes 13 de noviembre para realizar la preinscripción.

El trámite es online y se completa a través de: https://inscripcion.unab. edu.ar