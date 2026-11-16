Diputados sesiona con dos proyectos del oficialismo en agenda

La Cámara de Diputados sesionará mañana, desde las 12, para tratar dos proyecto impulsados por el Gobierno.

La Cámara de Diputados sesionará mañana, desde las 12, para tratar dos proyecto impulsados por el Gobierno.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial solicitada por La Libertad Avanza para tratar un paquete de proyectos, con eje central en la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, comunicó que la sesión especial pedida por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, se realizará este miércoles desde las 12.

El principal tema que se abordará será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que tiene como eje central aumentar las penas para las empresas que operan en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. También está en agenda la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Será la primera de las dos últimas sesiones del período ordinario, ya que se hará otra el 25 de Noviembre para debatir el proyecto de ley de Presupuesto, si mañana obtienen el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto.

De todos modos, la actividad parlamentaria no terminará en noviembre ya que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto en el Senado y la reforma electoral.