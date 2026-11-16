Un nuevo escape de gas enciende las alarmas en Lanús

La avenida Hipólito Yrigoyen se encuentra completamente cortada en el cruce con 25 de Mayo por trabajos frente a un escape de gas.

La avenida Hipólito Yrigoyen se encuentra completamente cortada en el cruce con 25 de Mayo por trabajos frente a un escape de gas.

Personal de MetroGas y Defensa Civil trabajan en inmediaciones de la estación ferroviaria de Lanús por un escape de gas. La avenida Hipólito Yrigoyen se encuentra completamente cerrada en el cruce con 25 de Mayo.

Tras la explosión del viernes pasado en la zona comercial de Remedios de Escalada, que se cobró la vida de una persona y dejó decenas de heridos, además de cuantiosos daños materiales, los recaudos que se tomaron son mayores.

“Desde hace más de dos meses que hay una pérdida de gas”, aseguró una comerciante, que tiene un kiosco frente al lugar. “Vinieron los Bomberos, el viernes estuvieron trabajando”, apuntó. Ayer también hubo un corte parcial sobre la avenida. Los comercios vecinos están cerrados.

Personal de MetroGas trabaja en la intersección de la avenida Yrigoyen y 25 de Mayo, casi en la estación de trasbordo de Lanús. Para ello, Tránsito del Municipio se encuentra desviando el tránsito, el corte sobre la arteria es total.

El fin de semana también se registró una denuncia por pérdida de gas, incluso los propios vecinos de Escalada informaron que había pérdidas en las viviendas, a las que pudieron volver en horas de la tarde del sábado.