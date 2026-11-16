Evacúan a comerciantes por la fuga de gas en Lanús

Comerciantes comenzaron a cerrar las persianas para retirarse del lugar, frente a la fuga de gas que se registra en inmediaciones de la estación de Lanús.

Comerciantes comenzaron a cerrar las persianas para retirarse del lugar, frente a la fuga de gas que se registra en inmediaciones de la estación de Lanús.

El escape de gas en Lanús genera una situación de máxima tensión, tras la explosión en Remedios de Escalada. Si bien la avenida Hipólito Yrigoyen estaba cortada al tránsito, a las 10 comenzaron a evacuar a comerciantes.

“Desde hace más de dos meses que hay una pérdida de gas”, aseguró una comerciante, que tiene un kiosco frente al lugar. “Vinieron los Bomberos, el viernes estuvieron trabajando”, apuntó.

Vale mencionar que ayer también hubo un corte parcial sobre la avenida, a la altura del banco BBVA, por trabajos.

Los comercios vecinos están cerrados y minutos después de las 10 comenzaron a informar a los trabajadores que se retiraran. Como no hay una información oficial, algunos se enteran y otro no, por lo que la situación es dispar.