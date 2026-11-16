Investigación por la explosión en Remedios de Escalada: ¿Qué se sabe?

Por el momento, no hay imputados pero se avanza con las pericias en la zona de la explosión. Se extenderían hasta el viernes y luego será el momento de la demolición.

Por el momento, no hay imputados pero se avanza con las pericias en la zona de la explosión. Se extenderían hasta el viernes y luego será el momento de la demolición.

El viernes por la mañana había una cuadrilla de empelados tercerizados de Metrogas trabajando en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada. Hubo una explosión impresionante, seguida de un dantesco incendio. ¿Qué se sabe de la investigación judicial?

La causa, que está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, fue caratulada como “Estrago culposo agravado” pero podría haber cambios debido a que “falta mucha prueba por producir”.

En principio, no hay personas imputadas. Las dos personas vinculadas a Metrogas que habían sido identificadas y demoradas, no fueron detenidas. El Municipio de Lanús será querellante por “el evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS”, precisaron.

“Metrogas tendría que haber activado el protocolo cuando identificó la rotura de un caño y el protocolo de emergencia es fundamental porque si nosotros hubiésemos sabido de la rotura de un caño, podríamos haberle pedido a Edesur que corte la luz y solicitado evacuar la zona“, precisó el intendente Julián Álvarez en declaraciones radiales.

Por el momento, se contabiliza una víctima fatal, que aún no fue identificada, y 30 personas resultaron heridas, por cortes y quemaduras. Algunas ya fueron dadas de alta pero otras siguen internadas debido a la gravedad de las lesiones.

Si bien muchos vecinos pudieron regresar a su hogar, con enorme temor y sin servicios, la zona roja (Beltrán e Iberlucea) permanece desocupada. El sábado comenzaron las pericias y se estima que se extenderán hasta el viernes.

Una vez finalizada esta instancia, se dará paso a las tareas de demolición. Además del comercio que voló, hay viviendas y comercios muy dañados. El propio Intendente mantuvo un encuentro con vecino y se comprometió a reconstruir la zona y ayuda.

Por un lado, se anunció una “ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados en el epicentro del suceso para cubrir necesidades urgentes”, la “eximición de Tasas Municipales a todos los locales del centro comercial” y el “envío de un proyecto de Ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos y vecinas de la zona afectada”.

Hay una comunicación directa entre el equipo del Municipio y los vecinos damnificados, algunos de los cuales se encuentran internados. Hoy, de hecho, “el Municipio de Lanús estará asistiendo y respondiendo consultas a los vecinos afectados” en Beltrán e Yrigoyen; Iberlucea y Garay; Iberlucea y Di Giorno.