Vecinos de Remedios de Escalada reclaman respuestas

La movilización a Metrogas de Banfield, que está cerrada, era esta mañana y por la tarde el reclamo será en Garay e Yrigoyen, Remedios de Escalada.

La movilización a Metrogas de Banfield, que está cerrada, era esta mañana y por la tarde el reclamo será en Garay e Yrigoyen, Remedios de Escalada.

Vecinos de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, movilizaron el fin de semana y este lunes vuelven a hacerlo para reclamar respuestas tras la explosión, que dejó un muerto y 30 heridos, varios de ellos de gravedad.

Bajo el lema “nuestras vidas valen más que sus ganancias”, vecinos llevan a cabo este lunes dos reclamos.

La primera cita era a las 11 en la sucursal Banfield de Metrogas, ubicada en la calle Larroque al 199, de Banfield. El segundo encuentro de la jornada será a las 18 en el cruce de las calles Garay e Yrigoyen, Escalada.

Patricia, vecina de Lanús, advirtió a C5N que “esto no puede ser”. “Ayer se hizo una asamblea multitudinaria y se acordaron varias medidas de lucha”, apuntó la mujer, quien llegó minutos antes de la hora estipulada.

Fuerte operativo de seguridad en la sede de Banfield de Metrogas, que se encuentra cerrada. Unos carteles pegados en ventanas y paredes indica a los vecinos damnificados que deben comunicarse por mail o a un teléfono.

Estas protestas suceden mientras las fugas de gas continúan. De hecho, la avenida Yrigoyen se encuentra completamente cortada a la altura de la estación de Lanús y evacúan a los comerciantes. Operarios aseguran que “está controlada”, informaron desde Tribunales de Avellaneda-Lanús.