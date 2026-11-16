La nueva Ley 15.657 de tránsito bonaerense definió quién tiene prioridad de pase en una rotonda

La reciente sanción de la Ley 15.657 en la Legislatura bonaerense modificó el Código de Tránsito para definir quién cruza primero en las esquinas. Entre las excepciones más importantes impulsadas por Axel Kicillof, se aclaró de manera definitiva cómo funciona la prioridad de paso al ingresar a una rotonda.

El nuevo artículo 28 Quater introducido en la normativa de tránsito fija como regla básica que todo conductor que llegue a una encrucijada debe ceder el paso a quien circula desde su derecha. Sin embargo, esta histórica norma de la derecha queda anulada frente a una serie de escenarios específicos, entre ellos, la circulación circular.

Según detalla el inciso f de la reglamentación provincial, “cuando se va a ingresar a una rotonda se debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la misma”. De esta manera, el conductor que transita por la calle transversal y busca incorporarse al anillo central pierde automáticamente su prioridad de derecha y está obligado a detener su marcha hasta que la vía esté despejada.

Esta excepción dictaminada por la Legislatura busca ordenar el flujo vehicular y evitar embotellamientos en los cruces giratorios de la provincia de Buenos Aires. El texto legal también advierte que, si en un mismo cruce se dan varias excepciones en simultáneo (como el paso de una ambulancia con sirenas o peatones en la senda habilitada), los conductores deben respetar estrictamente el orden de prioridades detallado en la ley.