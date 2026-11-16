Piden la libertad de un médico acusado de abuso sexual en Lomas de Zamora



La defensa de un médico de 47 años que se encuentra detenido en Lomas de Zamora por presunto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente pidió la libertad de su cliente al apelar la prisión preventiva dictada en su contra.

Los escritos fueron presentados el 10 de noviembre por el abogado Fernando Palazzo en los que le pidió a la Cámara de Apelación y Garantías que revoque la preventiva y disponga la excarcelación de su defendido. Si eso no ocurre, solicita como alternativa el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En un escrito aparte, dirigido al juez del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, la defensa planteó el pedido de morigeración. Allí sostuvo que el imputado no tiene antecedentes penales ni entradas en comisarías y que tiene arraigo y contención familiar.

Asimismo, sostuvo que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. También pidió una audiencia para que el imputado pueda ser escuchado.

Los informes de la defensa

El planteo se apoya en cuatro informes de parte. El primero es una evaluación psicológica del imputado hecha por Tomás Stavisky. Según ese informe, el detenido presenta “un funcionamiento psíquico aparentemente organizado” y no muestra indicadores psicopatológicos de relevancia. La propia defensa aclara que esa conclusión no permite determinar si los hechos denunciados ocurrieron o no.

El mismo profesional analizó cómo se hizo la entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Sus observaciones se refieren a ruidos externos, interrupciones durante la entrevista y la forma de algunas preguntas. El informe no afirma que el relato sea falso y Stavisky no evaluó directamente a la joven. Su planteo es que el registro debe analizarse en forma completa.

Los otros dos informes son pericias informáticas de Karina Paola Viegas. Según la defensa, el video incorporado a la causa muestra desplazamientos en un espacio común, pero no el interior de la habitación. Además, sostiene que no es el archivo original del sistema de cámaras, sino una grabación de la pantalla. Por eso, dice, no se pudo verificar su integridad.

Sobre las conversaciones de WhatsApp aportadas a la causa, la perita señaló que fueron presentadas como capturas de pantalla, sin una extracción forense de los teléfonos. Indicó también que los mensajes analizados son de una semana después del hecho investigado y que en ellos no aparecen referencias expresas al abuso.

Qué pide la defensa

Para el caso de que se conceda la domiciliaria, la defensa propone varias condiciones: permanecer en el domicilio con pulsera electrónica; prohibición absoluta de acercamiento y de comunicación con la adolescente, por cualquier medio; no contactar a los testigos; y presentarse ante cada citación judicial.

En el recurso, el abogado sostuvo que la prisión preventiva “no constituye una consecuencia automática de la imputación penal”. También dejó planteada la reserva del caso federal.

Ahora, la Cámara deberá resolver si confirma la detención o hace lugar a alguno de los pedidos.