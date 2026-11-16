La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Costa Rica en un amistoso internacional y su director técnico, Lionel Scaloni, mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco volverá a estar Gerónimo Rulli, quien viene de tener una discreta actuación en la derrota frente a Uruguay del viernes pasado en La Bombonera.

En la defensa se presenta la única incógnita, ya que todavía no está definido si el lateral izquierdo contará con la presencia de Nicolás Tagliafico o de Román Vega. A su vez, el lateral derecho será Agustín Giay y la zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha volverían a decir presente Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que unos metros más adelante estarán Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos últimos dos ingresarían en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron brillar frente a la Celeste.

Finalmente, la única referencia dentro del área será Julián Álvarez, quien viene de anotar el gol del descuento en la derrota frente a Uruguay.

Entonces, la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica sería: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

El historial entre la Selección argentina y la de Costa Rica

El enfrentamiento de este martes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, será el octavo entre ambas selecciones, donde la Argentina domina con cinco triunfos y dos empates.

El primer cruce se dio en los Juegos Panamericanos 1956 y terminó con un apretado triunfo 4-3 para la Albiceleste. Cuatro años después, por la misma competición, Argentina y Costa Rica empataron sin goles.

A partir de allí, se disputaron tres partidos amistosos en 1960, 2010 y 2011. En el primero de ellos, la Selección argentina se impuso 2-0, mientras que en 2010, con Diego Armando Maradona como director técnico, ganó con un apretado 3-2 y en 2011 empataron sin goles.

Unos meses después de aquel empate, durante la Copa América 2011, la Selección argentina consiguió golear 3-0 a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos para conseguir la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que los entonces dirigidos por Sergio Checho Batista cayeron por penales contra Uruguay.

El último enfrentamiento entre Argentina y Costa Rica se dio en marzo del 2024, durante la previa de la Copa América de aquel año. Si bien los Ticos iniciaron en ventaja gracias al gol de Manfred Ugalde, la Scaloneta”dio vuelta la historia a través de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

El historial entre la Selección argentina y la de Costa Rica