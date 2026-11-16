Mientras el Gobierno nacional busca suspender las PASO y habilitar un sistema de listas colectoras para 2027, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó este lunes la postura de la administración de Axel Kicillof a favor de mantener las primarias y dejó un mensaje sobre un posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires.

“En tanto y en cuanto haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, la fecha de las PASO provinciales está atada y no habrá desdoblamiento”, dijo Bianco en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

De esta manera, el funcionario fue en la misma línea del mensaje que escribió en redes sociales Kicillof, que rechazo la eliminación de las PASO y sostuvo que busca modificar las reglas electorales para favorecer sus posibilidades de reelección.

“Si no hay PASO, será potestad del gobernador decidir cuándo se realizarán las elecciones provinciales”, lanzó Bianco que, en ese sentido, condicionó a lo que pase a nivel nacional para saber cuándo y cuántas veces los bonaerenses podrán ir a las urnas el año que viene. “Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, sostuvo.

En ese sentido, Bianco consideró que las PASO constituyen el mecanismo más “adecuado” para que definan sus candidaturas y confluyan en una propuesta unificada. “Queremos que sea el mejor instrumento para que democráticamente primero el pueblo peronista, o todos aquellos que comulgan con el campo popular, definan cuáles son sus candidatos”, expresó, e insistió en la necesidad de alcanzar candidaturas unificadas para Nación y Provincia.

La definición llega horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación empiece a tratar el proyecto de la Casa Rosada, que propone suspender las primarias de 2027 y habilitar colectoras.