Profesionales de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia realizarán una jornada de protesta para reclamar una recomposición de sus ingresos, mayor presupuesto para salud y mejores condiciones laborales.

Profesionales de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia realizarán una jornada de protesta para reclamar una recomposición de sus ingresos, mayor presupuesto para salud y mejores condiciones laborales.

Los médicos residentes de hospitales públicos realizan este miércoles 18 de noviembre un paro y una movilización para reclamar aumentos salariales y mayores recursos para el sistema sanitario. La protesta reúne a trabajadores de establecimientos nacionales, bonaerenses y porteños, que advierten sobre el deterioro de sus condiciones laborales y el impacto de los recortes presupuestarios en la atención.

La concentración comenzó a las 10.30 frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la intersección de avenida Callao y Bartolomé Mitre. Desde allí, los manifestantes se dirigieron hacia el Obelisco, donde confluyeron con la movilización semanal de jubilados. El recorrido continuó hacia el Ministerio de Salud de la Nación, sobre avenida 9 de Julio 1925, y culminó en Plaza de Mayo, frente a la sede sanitaria porteña de Bolívar 1.

El conflicto de los residentes de la Ciudad forma parte de un plan de lucha que lleva nueve semanas e incluye un paro de 48 horas, iniciado el martes 17 de noviembre. Entre los principales reclamos se encuentran la actualización de los salarios, el reconocimiento de las extensas jornadas laborales y el incremento de las partidas destinadas a salud. Los trabajadores denuncian que cumplen jornadas de entre 60 y 70 horas semanales y que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Pese a la medida, se indicó que la atención en hospitales nacionales como el Posadas y el Bonaparte estará garantizada.

Por su parte, el Ministerio de Salud porteño cuestionó la legitimidad de la convocatoria y sostuvo que no existe un conflicto gremial con las asociaciones que cuentan con representación suficiente dentro del sistema público de la Ciudad. También advirtió sobre posibles consecuencias legales para quienes participen de medidas de fuerza impulsadas por sectores autoconvocados. Los residentes, en tanto, mantienen sus reclamos y remarcan que la protesta no se limita a una discusión salarial, sino que también busca defender el funcionamiento y el financiamiento de la salud pública.