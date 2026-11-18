La sesión estaba convocada por el oficialismo. Estaba previsto el tratamiento de dos proyectos clave, como la Ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

La sesión estaba convocada por el oficialismo. Estaba previsto el tratamiento de dos proyectos clave, como la Ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

No hubo quórum y se cayó la sesión en la Cámara de Diputados convocada por el oficialismo para tratar proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y por otros diputados del oficialismo, estaba convocada para las 12 pero finalmente no hubo quórum.

El temario también incluía los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

Asimismo, el oficialismo esperaba aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como “Ley Malvinas” y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).