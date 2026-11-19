El trabajador tenía 44 años y había resultado herido en el incidente ocurrido el viernes pasado en Lanús. La empresa comunicó su fallecimiento esta madrugada y expresó su acompañamiento a la familia y a sus compañeros.

El trabajador tenía 44 años y había resultado herido en el incidente ocurrido el viernes pasado en Lanús. La empresa comunicó su fallecimiento esta madrugada y expresó su acompañamiento a la familia y a sus compañeros.

MetroGAS confirmó este jueves el fallecimiento de uno de los operarios que había resultado herido en la explosión ocurrida el viernes pasado en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El trabajador tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él.

En un comunicado, la empresa informó que la muerte se produjo durante la madrugada y expresó su acompañamiento a la familia del operario, así como también a los familiares de los otros heridos, compañeros y amigos que atraviesan horas de dolor. Además, señaló que durante estos días brindó apoyo psicológico a los trabajadores que lo necesitaron.

Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, MetroGAS indicó que todavía no cuenta con una identificación científica y pidió respeto para los familiares que continúan aguardando una respuesta. También defendió el desempeño de sus trabajadores y remarcó que continúan desarrollando sus tareas con responsabilidad y profesionalismo, pese al impacto emocional que atraviesan.

Por último, la compañía reiteró los canales de comunicación exclusivos para los vecinos afectados por el incidente: el correo electrónico incidenterde@metrogas.com.ar y la línea telefónica (011) 4309-1075.