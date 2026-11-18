La Cámara de Diputados no logró reunir los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate y la sesión especial quedó sin efecto. El oficialismo buscaba avanzar con dos proyectos centrales de su agenda parlamentaria, además de otras iniciativas económicas, comerciales y judiciales.

La Cámara de Diputados no logró reunir los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate y la sesión especial quedó sin efecto. El oficialismo buscaba avanzar con dos proyectos centrales de su agenda parlamentaria, además de otras iniciativas económicas, comerciales y judiciales.

La sesión especial de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles 18 de noviembre se cayó por falta de quórum. El oficialismo consiguió reunir 126 legisladores en sus bancas, tres menos de los 129 requeridos por el reglamento para habilitar el debate. A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria.

Uno de los principales proyectos que buscaba tratar el Gobierno era la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. La iniciativa propone endurecer las sanciones contra empresas y particulares que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. También contempla modificaciones en las áreas de defensa e inteligencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Uno de los capítulos más discutidos incluye sanciones penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento externo de actividades electorales.

El otro eje central era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que había regresado a Diputados luego de las modificaciones introducidas por el Senado. El proyecto establece como objetivo central preservar el valor de la moneda nacional y prohíbe el financiamiento directo al Tesoro mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También contempla cambios en los mecanismos de designación y remoción de los integrantes del directorio y en la distribución de las utilidades del organismo.

Además, el temario incluía el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios. También estaban previstos convenios para avanzar con el traspaso de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y una modificación de la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas para incorporar a las cooperativas entre las entidades que pueden acceder al certificado MiPyME y sus beneficios. Ninguno de estos proyectos pudo ser tratado. C5N +2