El organismo bonaerense cuestionó los mecanismos de supervisión de las obras en la vía pública y advirtió sobre la falta de respuestas a reclamos que había presentado ante empresas y organismos reguladores. También señaló a EXGADET y reclamó la aprobación de una normativa nacional pendiente desde 2019.

El organismo bonaerense cuestionó los mecanismos de supervisión de las obras en la vía pública y advirtió sobre la falta de respuestas a reclamos que había presentado ante empresas y organismos reguladores. También señaló a EXGADET y reclamó la aprobación de una normativa nacional pendiente desde 2019.

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un duro comunicado contra Metrogas tras la explosión fatal ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que dejó una persona fallecida, heridos de gravedad y decenas de vecinos damnificados.

La entidad expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias, los comerciantes y residentes afectados. También destacó el trabajo de los bomberos, Defensa Civil y los equipos de salud que participaron del operativo de emergencia. Si bien aclaró que corresponde a la Justicia determinar las causas y responsabilidades del siniestro, puso a disposición de las autoridades su colaboración técnica para los análisis correspondientes.

Los cuestionamientos a Metrogas y EXGADET

En el documento, el CIPBA volvió a advertir sobre la falta de controles efectivos en las obras de infraestructura que se realizan en la vía pública en distintos puntos de la provincia. Además, señaló que, mientras los vecinos y comerciantes intentan recuperarse de las consecuencias de la explosión, continúan registrándose fugas de gas en diferentes zonas de Lanús, una situación que genera temor e incertidumbre.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a Metrogas por el procedimiento utilizado para supervisar los trabajos. Según el Colegio, la empresa prestataria se limitó a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por la entidad. En ese sentido, advirtió sobre la ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires que asumiera efectivamente la responsabilidad técnica de las tareas. También apuntó contra EXGADET, la empresa contratista, que, de acuerdo con lo informado por el organismo, había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025.

Los reclamos a los organismos provinciales y nacionales

Las críticas también alcanzaron al ámbito provincial, particularmente al Tribunal de Cuentas bonaerense. El Colegio consideró que ese organismo debe verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y los aportes previsionales correspondientes en las obras y permisos que autorizan o contratan.

En el plano nacional, reclamó que se avance con la aprobación de la norma NAG-225, denominada Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas. Se trata de un proyecto que fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019 y que, según el CIPBA, continúa sin aprobación siete años después. La entidad remarcó que cada obra realizada en la vía pública, especialmente aquellas vinculadas con las redes de gas y energía eléctrica, requiere una intervención profesional acorde con los riesgos que implica.

Por último, el Colegio aseguró que realizó distintas advertencias sobre situaciones similares ante organismos reguladores como el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas, pero sostuvo que no obtuvo respuestas acordes con la gravedad de los planteos. Tras la tragedia de Remedios de Escalada, volvió a poner en discusión quién controla las intervenciones sobre las redes de servicios públicos y quién garantiza que cada trabajo cuente con un profesional capacitado que asuma la responsabilidad técnica.