El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora, tras un juicio que se desarrolló en dos audiencias. Florentín, de 22 años, fue hallado culpable del asesinato ocurrido el 8 de marzo de 2025.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora, tras un juicio que se desarrolló en dos audiencias. Florentín, de 22 años, fue hallado culpable del asesinato ocurrido el 8 de marzo de 2025.

César Ezequiel Florentín fue condenado este miércoles a prisión perpetua por el femicidio de Noelia Aldana Torres, la radióloga de 34 años asesinada a puñaladas en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025, en el Día Internacional de la Mujer.

El Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora lo declaró culpable del homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía, en consonancia con el pedido formulado por el fiscal Sebastián Grys durante los alegatos. Florentín, de 22 años, era vecino de la víctima y permanecía detenido desde el crimen.

El asesinato ocurrió en la vivienda de Torres, ubicada sobre la calle Adolfo Alsina al 1000, en Burzaco, partido de Almirante Brown. La joven trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde y tenía previsto encontrarse con amigas, pero dejó de responder los mensajes y nunca llegó a la cita. Tras la alerta al 911, los efectivos ingresaron al departamento y encontraron su cuerpo sobre la cama, con múltiples heridas de arma blanca.

Durante el juicio, la defensa había solicitado la absolución de Florentín por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad y, de manera subsidiaria, pidió que el hecho fuera considerado un homicidio simple. Sin embargo, el tribunal rechazó esos planteos y dictó la prisión perpetua. La sentencia fue acompañada por familiares y amigas de Noelia, quienes siguieron el proceso judicial y reclamaron justicia.