Multitudinaria movilización contra el FMI

Miles de personas se concentraron en el Obelisco bajo el lema “La Patria no se rinde”.

“Nuestra independencia no puede ser negociada”, advirtieron desde Unidad Ciudadana, uno de los tantos espacios políticos que participaron de la convocatoria. Miles de personas, militantes de organizaciones sociales y gremiales, referentes de los Derechos Humanos y actores se movilizaron este lunes sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano para manifestarse en contra del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.

Daniel Catalano, de ATE Capital, advirtió: “El pueblo hoy en la calle, porque la Patria no se rinde”. “En defensa de la soberanía nacional y de nuestros derechos. En defensa de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Le decimos no a la entrega, no al Fondo Monetario”, apuntó.

Mónica Macha, diputada de UC, reclamó: “Nuestra independencia no puede ser negociada”, mientras que Agustín Rossi aclaró que “el pueblo argentino marcha por su soberanía”.