CentralesDestacadasGremialesNacionales

¿Qué gremios convocaron a movilizar hoy contra la reforma laboral?

Con un sindicalismo disperso y fragmentado, algunos gremios convocaron a movilizar este viernes, cuando el Senado le dará sanción definitiva a la reforma laboral.

Este viernes, el Senado le dará sanción definitiva a la reforma laboral impulsada por la administración libertaria, pero no hubo una convocatoria a huelga nacional, como sucedió anteriormente. En esta oportunidad, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a movilizar. Algunos paran.

El Frente de Sindicatos Unidos, que integran ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, convocó a movilizar esta mañana, para seguir el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara alta. Se descuenta, de todos modos, su aprobación.

“Contra la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”, es el llamado de ATE, gremio que sí llamó al paro y a movilizar. Concentra a las 10 en Salta y Avenida de Mayo.

También para la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). “Ante el inminente tratamiento en el Senado de la Reforma Laboral, manifestamos nuestro firme rechazo a esta iniciativa regresiva del Gobierno Nacional. Defendemos nuestras conquistas, nuestros convenios y nuestra organización sindical”, reza la convocatoria a movilizar.

Asimismo, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón inició una huelga nacional con movilización al Congreso “rechazar la regresiva reforma laboral” y le recordó a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) que “la regularización de los empleos en todo el complejo industrial oleaginoso de la Argentina se logró haciendo huelga”.

Artículos relacionados

FATUN
CGT 2025