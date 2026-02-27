¿Qué gremios convocaron a movilizar hoy contra la reforma laboral?

Con un sindicalismo disperso y fragmentado, algunos gremios convocaron a movilizar este viernes, cuando el Senado le dará sanción definitiva a la reforma laboral.

Este viernes, el Senado le dará sanción definitiva a la reforma laboral impulsada por la administración libertaria, pero no hubo una convocatoria a huelga nacional, como sucedió anteriormente. En esta oportunidad, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a movilizar. Algunos paran.

El Frente de Sindicatos Unidos, que integran ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, convocó a movilizar esta mañana, para seguir el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara alta. Se descuenta, de todos modos, su aprobación.

“Contra la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”, es el llamado de ATE, gremio que sí llamó al paro y a movilizar. Concentra a las 10 en Salta y Avenida de Mayo.

También para la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). “Ante el inminente tratamiento en el Senado de la Reforma Laboral, manifestamos nuestro firme rechazo a esta iniciativa regresiva del Gobierno Nacional. Defendemos nuestras conquistas, nuestros convenios y nuestra organización sindical”, reza la convocatoria a movilizar.

Asimismo, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón inició una huelga nacional con movilización al Congreso “rechazar la regresiva reforma laboral” y le recordó a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) que “la regularización de los empleos en todo el complejo industrial oleaginoso de la Argentina se logró haciendo huelga”.