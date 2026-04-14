Trabajadores de FATE movilizan junto a la CTA bonaerense

El SUTNA moviliza esta tarde a Plaza de Mayo para reclamar la reapertura de FATE. La CTA bonaerense acompañará la protesta.

El SUTNA moviliza esta tarde a Plaza de Mayo para reclamar la reapertura de FATE. La CTA bonaerense acompañará la protesta.

Trabajadores de FATE, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), movilizarán esta tarde a Plaza de Mayo para pedir que la única fábrica de neumáticos de camiones y colectivos no cierre las puertas.

“Por la puesta en marcha inmediata de FATE, única fábrica de cubiertas de camión y colectivos en Argentina”, reza la convocatoria del SUTNA. También reclama por el incumplimiento del pago de los salarios de los trabajadores.

Concentrará primero, a las 15.30, frente al Juzgado Laboral N°17 (Pte. Roque Sáenz Peña 760). “Es el responsable de garantizar el pago de nuestros salarios y ante quien hemos pedido el embargo de $ 5.200 millones contra FATE“, informaron. A las 16, la movilización será en Plazade Mayo.

“Basta de importaciones indiscriminadas. Por controles de seguridad y calidad, realizados por trabajadores calificados. Por el respeto a los fallos judiciales a favor de los derechos de los trabajadores y por la aprobación del proyecto de ley provincial de ocupación temporánea”, son los reclamos.

Asimismo, la CTA Autónoma bonaerense convoca a marchar en unidad y masividad. Oscar de Isasi, secretario general de la central obrera bonaerense, destacó que “la pela de FATE es una de las luchas emblemáticas del movimiento de trabajadoras y trabajadores en este tiempo”.

El dirigente explicó que a través de su labor, los trabajadores de la fábrica “garantizan soberanía logística porque se evita la dependencia de insumos importados para el transporte de pasajeros y de cargas”.

“El consenso contra las políticas de ajuste, entrega y saqueo del gobierno de (Javier) Milei, se derrumba al mismo tiempo que crecen los escándalos de corrupción que involucran desde altos funcionarios, como el propio Presidente con el caso $Libra, su hermana con la ANDIS, el jefe de Gabinete Manuel Adorni que no puede justificar el ostentoso nivel de vida que lleva, y los más de 1500 funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios por sumas millonarias y con condiciones favorables inimaginables para los argentinos y argentinas de a pie”, cuestionó.