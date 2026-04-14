Trabajadores de FATE movilizan junto a la CTA bonaerense

Trabajadores de FATE, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), movilizarán esta tarde a Plaza de Mayo para pedir que la única fábrica de neumáticos de camiones y colectivos no cierre las puertas.
“Por la puesta en marcha inmediata de FATE, única fábrica de cubiertas de camión y colectivos en Argentina”, reza la convocatoria del SUTNA. También reclama por el incumplimiento del pago de los salarios de los trabajadores.
Concentrará primero, a las 15.30, frente al Juzgado Laboral N°17 (Pte. Roque Sáenz Peña 760). “Es el responsable de garantizar el pago de nuestros salarios y ante quien hemos pedido el embargo de $ 5.200 millones contra FATE“, informaron. A las 16, la movilización será en Plazade Mayo.
“Basta de importaciones indiscriminadas. Por controles de seguridad y calidad, realizados por trabajadores calificados. Por el respeto a los fallos judiciales a favor de los derechos de los trabajadores y por la aprobación del proyecto de ley provincial de ocupación temporánea”, son los reclamos.
Asimismo, la CTA Autónoma bonaerense convoca a marchar en unidad y masividad. Oscar de Isasi, secretario general de la central obrera bonaerense, destacó que “la pela de FATE es una de las luchas emblemáticas del movimiento de trabajadoras y trabajadores en este tiempo”.
El dirigente explicó que a través de su labor, los trabajadores de la fábrica “garantizan soberanía logística porque se evita la dependencia de insumos importados para el transporte de pasajeros y de cargas”.
“El consenso contra las políticas de ajuste, entrega y saqueo del gobierno de (Javier) Milei, se derrumba al mismo tiempo que crecen los escándalos de corrupción que involucran desde altos funcionarios, como el propio Presidente con el caso $Libra, su hermana con la ANDIS, el jefe de Gabinete Manuel Adorni que no puede justificar el ostentoso nivel de vida que lleva, y los más de 1500 funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios por sumas millonarias y con condiciones favorables inimaginables para los argentinos y argentinas de a pie”, cuestionó.