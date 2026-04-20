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Cicop moviliza a la Anses en defensa de la jubilación

"ANSES y el Gobierno Nacional adeudan más de dos billones de pesos", aseguró Cicop.
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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) realizará este lunes una movilización a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en “defensa de la jubilación”.

“El 20 de abril nos movilizamos a la ANSES en defensa de la jubilación”, convoca el gremio que representa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. “Sin financiamiento nacional se pone en riesgo al IPS y a nuestro sistema previsional”, advierte el llamado.

El gremio denuncia que “ANSES y el Gobierno Nacional adeudan más de dos billones de pesos”. “Vamos a las sedes de ANSES a reclamar que transfieran lo que nos pertenece a lxs trabajadorxs de la salud bonaerense”, agrega la convocatoria.

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