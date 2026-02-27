Tensión: la Policía de la Ciudad acorrala a los manifestantes

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco y la situación generó tensión y caos en la zona.
La Policía de la Ciudad sigue a las columnas de manifestantes. Arrojaron gases lacrimógenos y hasta balas de goma para desalojarlos. Incluso, ha llegado a acorralarlos.
Distintos gremios convocaron a movilizar contra la reforma laboral, que recibirá la sanción definitiva este viernes.
También los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la avenida Uruguay, en San Fernando. Allí, el operativo de seguridad es de Gendarmería. Fue en el marco de la movilización a CABA.