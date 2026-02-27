Tensión: la Policía de la Ciudad acorrala a los manifestantes

La Policía de la Ciudad realiza un operativo para evitar cortes de calle, en el marco de la convocatoria contra la reforma laboral.

La Policía de la Ciudad realiza un operativo para evitar cortes de calle, en el marco de la convocatoria contra la reforma laboral.

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco y la situación generó tensión y caos en la zona.

La Policía de la Ciudad sigue a las columnas de manifestantes. Arrojaron gases lacrimógenos y hasta balas de goma para desalojarlos. Incluso, ha llegado a acorralarlos.

Distintos gremios convocaron a movilizar contra la reforma laboral, que recibirá la sanción definitiva este viernes.

También los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la avenida Uruguay, en San Fernando. Allí, el operativo de seguridad es de Gendarmería. Fue en el marco de la movilización a CABA.