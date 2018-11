Imputaron a Laura Alonso por la causa Correo Argentino

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, empresa que estuvo vinculada a su familia.

La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a partir de una denuncia que presentaron los diputados nacionales del Frente Renovador Cecilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La denuncia fue presentada a raíz de la resolución 2018-24 que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.

“De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseída. Estoy a disposición de la Justicia como siempre para explicar lo que sea necesario”, manifestó Alonso a través de su cuenta de Twitter sobre la imputación.