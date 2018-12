Mauricio Macri apostó a un “comercio justo”

El presidente Mauricio Macri advirtió que uno de los ejes del encuentro de líderes del G20 fue un “comercio justo”, y tomó distancia del conflicto entre Estados Unidos y China. “No hay que elegir”, aclaró. También habló del tema Malvinas.

El jefe de Estado inauguró este sábado la segunda jornada de la cumbre en Costa Salguero y más tarde brindó una conferencia de prensa en la cual brindó detalles de los temas más relevantes debatidos, pero también respondió preguntas de la prensa –nacional e internacional- sobre las reuniones bilaterales.

A modo de balance de la cumbre, Macri remarcó que “fueron muchas horas de reuniones, muchos días y meses de reuniones de los sherpas (en las reuniones preparatorias del comienzo de la semana), quienes han hecho un gran labor”. “Los acuerdos involucran desde temas de comercio”, apuntó.

Precisó, en ese marco, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) “tiene una gran demanda y desafío, que es modernizarse, eliminar trabas, burocracias, y a la vez tener un mecanismo más simple de resolución de conflictos”. “Nadie duda que el comercio genera desarrollo, lo que se plantea acá es que sea un comercio justo. Argentina cree que el futuro pasa por comerciar, después de tanto tiempo de aislamiento”, alertó.

Valoró que también hubo acuerdo en lo que concierne al clima, que es un tema que se debe “acelerar”. “Tenemos que encarar el compromiso con un fuerte desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética”, consideró el jefe de Estado en la conferencia de prensa.

También se debatió el futuro del trabajo y educación, tema en el que “hubo coincidencia”, planteó Macri. “Estamos frente a una revolución tecnológica que condena al reemplazo de los viejos trabajos. Vamos a una época en la cual vamos a tener que capacitarnos más de una vez a lo largo de nuestra vida. No tenemos plena certeza porque es algo que se está acelerando”, analizó, al tiempo que llamó a “introducir la tecnología en la forma de educar” a los niños y niñas para que “se adapten a un trabajo que tal vez aún no existe”.

Remarcó, asimismo, el “empoderamiento de las mujeres”, como eje de los debates propuestos por la Argentina, en tanto anfitriona de la cumbre del G20. Consideró que es una “oportunidad de desarrollo y crecimiento”. “Incorporar masivamente a las mujeres va a potenciar el desarrollo de nuestros países y sociedad”, sostuvo.

También valoró “la importancia de la infraestructura”, punto en el que destacó el “acceso a comunicaciones de calidad e internet”, y potenciar el crecimiento en la “producción de alimentos”. “Se habló de la sustentabilidad de las finanzas, sin que ningún país se endeude demasiado sin que haya déficit fiscales que desequilibren. El acuerdo es muy sano para todos”, apuntó, en una enumeración de temas.

Guerra comercial

Macri admitió que está “expectante” del encuentro que desarrollará entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump. Ambos países están en disputa por las políticas de proteccionismo y afectan a las economías menos desarrolladas.

En este marco, aclaró “uno no tiene que elegir”. “Argentina ha demostrado que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países”, señaló, al tiempo que manifestó que es “excelente” la relación con los Estados Unidos y también con China.

Macri se reunió el viernes con Trump y hubo polémica porque desde el gobierno estadounidense precisaron que “los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de enfrentar los desafíos regionales como Venezuela y la actividad económica depredadora china”, pero el canciller Jorge Faurié le bajó el tono.

“Las palabras que salieron no son así, no hablamos en esos términos”, aclaró Macri este sábado. “Argentina no ve la presencia de China como amenaza sino como oportunidad de desarrollo para los argentinos. Tratamos de llegar acuerdos que sean de mutuo beneficio”, aclaró.

Malvinas

El tema de la soberanía no fue ajeno. La prensa también le consultó por la reunión con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. El Presidente planteó que ese encuentro fue “más allá” del reclamo de las partes en ese reclamo. “En nuestro caso es constitucional”, aclaró.

Destacó el “haber hecho cosas que permiten ir resolviendo algunos temas, como la conectividad para la isla, la identificación de los restos de los caídos (en la guerra de Malvinas), que fue muy emotivo y muy esperado por los familiares”. Destacó que esas cuestiones se concretaron “a partir de haber retomado el diálogo”. “Necesitamos empezar a caminar en otros campos”, aseguró.