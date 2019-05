Otra vez, hubo problemas con el ascensor del Hospital Evita

Un grupo de personas se quedó encerrado en el ascensor del Hospital Evita durante cuatro horas y tuvieron que ser rescatadas por los Bomberos, según indicaron desde el gremio CICOP. El hecho tomó repercusión ya que en agosto de 2018 un paciente y un camillero cayeron por el hueco de un ascensor desde el quinto piso del centro de salud y sufrieron contusiones.

“Hasta el momento, la información que manejamos es que continúa la misma empresa que estaba a cargo del mantenimiento y reparación de los ascensores cuando se cayeron el camillero y el paciente. Este hecho nos da la pauta de que no hubo cambios después de lo que pasó”, señaló en diálogo con Info Región la profesional del hospital e integrante de CICOP, Marcela Varela.

En ese marco, agregó que “hay rumores” de que a partir de este suceso las autoridades decidieron cambiar la empresa que se encarga del mantenimiento de los ascensores, aunque aclaró que no tienen “confirmación de que esto vaya a ser así”.

“Estado de abandono”

La representante de CICOP en el Hospital Evita sostuvo que este hecho “representa el estado de abandono” y la falta de mantenimiento por el que atraviesa el centro de salud. “A medida que va pasando el tiempo, lejos de poder lograr algunas mejoras, notamos que cada vez se van intensificando las faltas”, apuntó.

“Hay una serie de falencias como por ejemplo que no esté reparado el tomógrafo o el faltante de vacunas. No tenemos respuesta por parte de las autoridades. Manifiestan cierto deseo o promesas pero nunca vemos con una fecha certera. Siempre son promesas a futuro que no se concretan”, enfatizó.

Con respecto al ascensor, indicó que hace poco tiempo lo habían arreglado, pero son “sumamente viejos y mal mantenidos”. “Están en mal estado puertas, frenan de forma rara. se traban las puertas demasiado rápido o tardan en abrirse”, puntualizó Varela.

Antecedente

En agosto, un paciente y un camillero cayeron por el hueco de un ascensor desde el quinto piso en el Hospital Evita. Las víctimas sufrieron contusiones.

Según informaron los representantes de Cicop, la cabina del ascensor estaba cuando se abrió la puerta del 5to piso pero cayó en el momento que subía el camillero de espaldas.