Lanús: Motochorros asesinaron a un efectivo de la Policía Federal



Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar este jueves en Lanús, donde un agente de la Policía Federal fue asesinado a balazos a metros del palacio municipal, más precisamente en en la intersección de las avenidas Remedios de Escalada e Hipólito Yrigoyen frente a la sede de Plaza Vea.

Un llamado al 911 alertó por una persona con heridas de arma de fuego que resultó ser un tegrante de la Policía Federal, de 34 años e identificada por sus iniciales como CMN, se encontraba junto a su pareja cuando fue abordado por al menos dos ladrones en moto.

Los malvivientes pretendieron abordarlo y en ese momento se habría producido un tiroteo: “Escuché tres disparos, el enfrentamiento duró segundos”, relató una vecina, mientras que la pareja de la víctima no pudo precisar si los criminales le sustrajeron el arma reglamentaria.

El agente sufrió heridas mortales en el tórax y en la pierna derecha. Fue trasladado al Hospital Evita, pero falleció minutos después.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús, mientras buscan a los autores del crimen.