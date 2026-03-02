Estatales de la Provincia fueron convocados a paritarias

El gobierno de la Provincia convocó a los estatales para el próximo miércoles, con el objetivo de dar continuidad a las paritarias. Hoy paran docentes, ATE y la AJB.

El gobierno de la Provincia convocó a los estatales para el próximo miércoles, con el objetivo de dar continuidad a las paritarias. Hoy paran docentes, ATE y la AJB.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para el próximo miércoles a los trabajadores estatales, de acuerdo a lo informado por ATE y Cicop. Estatales, docentes (FEB y Suteba) y judiciales paran este lunes.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a paritarias el día miércoles 4 de marzo. Ratificamos el paro del lunes 2 de marzo y la movilización al puente Pueyrredón“, aclaró ATE bonaerense.

Asimismo, Cicop confirmó el llamado a la Paritaria General del Estado Ley 10.430, tras el rechazo de la última oferta, en febrero. El aumento previsto por el Ejecutivo provincia es del 3%.

“Desde CICOP sostenemos la necesidad de una propuesta salarial que reconozca el trabajo que diariamente garantiza el funcionamiento del sistema público de salud”, sostuvo el gremio.

En tanto, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) para hoy. “Las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, advierte el gremio.

Paro docente

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dispuso el no inicio de clases en la Provincia. La medida de fuerza es por un aumento “urgente” del salario docente, el normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA y en rechazo a la sobrecarga laboral.

Tanto la FEB como Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) exigen la restitución del Fonid (dinero que la Nación ha dejado de transferir a la Provincia).

Suteba es miembro base de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), que convocó a un paro nacional en reclamo de la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial y del Presupuesto Educativo.