Convocan a una Marcha Federal de la Salud

El Foro por el Derecho a la Salud convoca a movilizar el próximo 20 de mayo al Ministerio de Salud.

El Foro por el Derecho a la Salud convoca a movilizar el próximo 20 de mayo al Ministerio de Salud.

El Foro por el Derecho a la Salud convoca a una Marcha Federal de la Salud, que se realizará el próximo 20 de mayo y tendrá como objetivo el Ministerio a cargo de Mario Lugones.

También convocan a movilizar la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), que integra la federación.

La Marcha de la Salud se concretará el 20 de mayo, a las 13, y será al Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en 9 de Julio 1925 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Foro por el Derecho a la Salud es un espacio que agrupa organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y ciudadanos para defender la salud pública y el acceso universal.

En marzo se realizó una asamblea en el Parque Lezama, de CABA, a la que asistieron más de 1500 personas. Participaron del encuentro organizaciones sociales, comunitarias, políticas, estudiantiles, de discapacitados, VIH y tuberculosis, docentes, investigadores, sindicatos de la salud, diputados y trabajadores de hospitales.

“Desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia del país se lleva adelante una permanente destrucción de nuestro sistema de salud y un empeoramiento manifiesto de los problemas ya existentes, que los diferentes sectores fueron expresando con detalles e historias personales”, advierten desde Cicop.