El objetivo de Belén Soto: entrar en la lucha por el ascenso

Las Taladritas tendrán su segunda temporada en la Primera B Zona Campeonato del fútbol femenino y su mediocampista Belén Soto anticipó que buscarán “pelear en lo más alto y entrar en la lucha por el ascenso”.

“Mis sensaciones hoy son muy buenas. Después de estar tres semanas sin entrenar, costó; pero siempre con buena predisposición y muchas ganas de ponernos bien físicamente”, resaltó la deportista, en diálogo con Info Región, sobre el inicio de la pretemporada.

Tenemos que enfocarnos de lleno al torneo y saber que estamos a nivel de cualquier rival

En ese sentido, sostuvo que antes de pensar en el campeonato, el equipo tiene como meta principal estar “bien físicamente y trabajar a fondo como grupo, para estar a la altura de lo que se viene”.

La nueva DT

Tras la sorpresiva salida de Juan Alonso, una ex jugadora del Taladro se convirtió en la nueva entrenadora: se trata Indiana Fernández, quien estará acompañada por Romina Vargas (ayudante) y Carla Oliveto (preparadora física).

“Sé que es una persona muy capaz y que sabe muchísimo de fútbol. Todo lo que va a hacer con el grupo va a sumar muchísimo, por la experiencia que tiene y porque también estuvo del otro lado. Ella sabe las sensaciones por las que pasamos las jugadoras”, valoró Soto, quien también compartió plantel con la entrenadora, cuando jugaban en el Futsal de Banfield.

Además, destacó que “es muy bueno para todos, que le hayan dado el lugar después de todo lo que ella dió y sigue dando por Banfield”.

El plantel

En el campeonato pasado, muchas de las chicas de Banfield tuvieron su primera experiencia en cancha de once. La volante aclaró que sabía que “iba a costar llegar a esa estabilidad como equipo”, pero aclaró: “El período de adaptación ya pasó. Ahora tenemos que enfocarnos de lleno al torneo y saber que estamos a nivel de cualquier rival”.

Quiero terminar mi carrera en Banfield

Las Taladritas no se salvaron de sufrir bajas en el plantel. Algunas por decisiones personales y otras que buscan lugares en otros equipos, como las hermanas Frambati. “Yo no recibí ninguna propuesta y no pasa por mi cabeza irme de Banfield, bajo ningún punto de vista”, aclaró.

“Soy hincha, amo este club y acá nos tratan realmente bien. Quiero terminar mi carrera en Banfield y retirarme en el club que amo”, sentenció Belén Soto.