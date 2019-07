Para el PJ de Lomas, el Servicio Cívico Voluntario es una “bomba de humo”

En diálogo con Info Región, el edil sostuvo además que la medida “debe ser discutida en el Congreso de la nación y no por medio de un decreto” e insistió en que “el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan es que justamente no hay empleo porque las políticas de Cambiemos destruyeron la posibilidad de trabajo para los argentinos”.

Campaña

A menos de tres semanas para las PASO, Llambi reiteró que el objetivo de Todos en Lomas es superar los 40 puntos ya que evaluó que “si se suman los puntos que sacó el partido en el 2017 más los votos del Frente Renovador, se rondaría en esa cifra o más”.