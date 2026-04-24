Kicillof asume la presidencia el PJ bonaerense

El gobernador Axel Kicillof asumirá esta tarde la presidencia del PJ bonaerense, en la sede partidaria de La Plata.

El gobernador Axel Kicillof asumirá esta tarde la presidencia del PJ bonaerense, en la sede partidaria de La Plata.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este viernes como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, en La Plata.

La cita del Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires será este viernes a las 14, en la sede partidaria de la calle 54 N° 618 de La Plata.

La nueva conducción surgió luego de una dura negociación donde el sector referenciado en el gobernador logró imponerse sobre La Cámpora, por lo que Kicillof reemplazará al saliente presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario.

En el marco de la lista de unidad, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General.