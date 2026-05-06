Kicillof criticó a Milei por el aumento de combustibles y habló de “guerra contra el bolsillo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó contra el presidente Javier Milei por la suba de combustibles tras el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente. Cuestionó la falta de intervención estatal y advirtió sobre el impacto en el bolsillo de los argentinos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó contra el presidente Javier Milei por la suba de combustibles tras el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente. Cuestionó la falta de intervención estatal y advirtió sobre el impacto en el bolsillo de los argentinos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este miércoles con dureza al presidente Javier Milei por la política económica aplicada ante la suba internacional del petróleo, que derivó en un nuevo aumento de combustibles. “Nos enteramos de que descongelan el precio y aplican un nuevo aumento”, afirmó, y acusó al mandatario de haber “decidido librar una guerra contra el bolsillo de los argentinos”.

En una publicación en redes sociales, el mandatario bonaerense explicó que la guerra en Medio Oriente presionó sobre el valor del crudo y detalló que el barril de Brent pasó de oscilar entre 65 y 70 dólares a superar los 100 tras el inicio del conflicto. En ese marco, remarcó que “muchos países tomaron medidas” para evitar que el impacto se traslade a los consumidores, mediante regulaciones o gravámenes extraordinarios a las petroleras.

Kicillof contrastó esa postura con la del Gobierno nacional y sostuvo que en Argentina “el Estado decide no hacer absolutamente nada”. En ese sentido, calificó a la administración libertaria como un “Estado desertor” que renuncia a intervenir en un contexto internacional adverso, y cuestionó la visión económica del Presidente al considerarla “anacrónica” e “incompatible con el interés nacional”.

Finalmente, el gobernador aseguró que existe “otro camino” y afirmó que su espacio político trabajará para construir una alternativa. “Falta menos para que termine este capítulo de infamia”, concluyó, en un mensaje con fuerte tono político en medio de la escalada de tensiones por el impacto económico del conflicto internacional.