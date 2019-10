Hockey Banfield: “La vuelta me agarra en un buen momento”, valoró Sabaz

El plantel de Hockey Banfield transita los últimos días previos al cierre del campeonato, instancia a la que llega con chance de poder entrar al repechaje por un lugar en la máxima categoría metropolitana. Para el duelo con Martín Güemes, el Taladro contará en sus filas con Esteban Sabaz, un histórico que volvió tras dos años de inactividad y que disputó los últimos dos meses del torneo. “La vuelta me agarra en un buen momento“, valoró el volante ofensivo.

“Jugué 20 años y un día dije basta. Pero la gente que me rodeaba, ya sea entrenadores, ex jugadores, la familia o acá en el club, me transmitió lindas energías y la realidad es que dije por qué no, y volví. No me arrepiento en más mínimo haberlo hecho “, reconoció el mediocampista en diálogo con Info Región.

En su vuelta al primer equipo (victoria 2-1 ante la Asociación Alemana de Quilmes), logró anotar un gol y rápidamente se convirtió en una opción más para el entrenador Hernán Gómez. En cuanto a su adaptación al plantel, celebró que lo “recibieron de gran manera” y reconoció que continúa acoplándose a la idea del cuerpo técnico.

“Tuve la fortuna de entrar en la cancha y justo meter un gol. Hubo una pelota que pegó en el palo, me quedó y la mandé a guardar, la verdad me sorprendió lo justo que estuve en determinada situaciones para ayudar al equipo. Dentro de la cancha me siento bien, la vuelta me agarra en un buen momento. Estoy de menor a mayor y espero llegar al domingo de muy buena manera”, expresó.

Partido clave

En el choque de este domingo ante Güemes, los del sur del Conurbano disputarán mucho más que la última fecha, ya que de quedarse con el triunfo en Luis Guillón, lograrán disputar el repechaje por un lugar en la máxima categoría.

Respecto del encuentro, afirmó que están muy enfocados y que lo esperan “con ansias”. “Probablemente los más jóvenes estén con un poco más de nervios, yo me imagino que un poco de nervios antes del partido voy a tener, pero me lo tomo con tranquilidad. Estamos con muy buenas expectativas y una energía bastante linda“, remarcó.

Banfield viene en levantada, ya que tras una primera ronda en la cual no acompañaron los resultados, pudo revertir la situación y meterse en la pelea por el ascenso. Para Sabaz, el arranque del campeonato fue producto de que “muchos jugadores de experiencia dejaron el equipo y a los más jóvenes les llevó tiempo apartarse al primer equipo”.

Además, sostuvo que al equipo “le llevó un tiempo acoplarse al nuevo entrenador”, pero remarcó que una vez incorporada la nueva idea de juego, se pudo ver “el cambio en los resultados”.

Por último analizó a Güemes, equipo al que calificó como “un rival histórico”, al que conocen hace mucho tiempo. “Son chicos que tienen mucha garra y actitud. Pero nosotros llegamos de muy buena manera y esperamos dar un buen espectáculo para quedarnos con el triunfo”, concluyó.