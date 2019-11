Macri, sobre su continuidad en la política: “Hay gato para rato”

El presidente brindó una charla en el CCK luego de una reunión de Gabinete ampliado. “Desde el lugar donde me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos”, afirmó.

El presidente brindó una charla en el CCK luego de una reunión de Gabinete ampliado. “Desde el lugar donde me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos”, afirmó.

El presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete ampliado y luego brindó una charla en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) en donde se refirió a su continuidad en la política.

“Hay gato para rato. Estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar y que junto a este gran grupo de dirigentes que ha ido creciendo y fortaleciendo, del cual me seinto orgulloso, quiero decirles que hay Mauricio para rato”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Desde el lugar de donde me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos. Podemos proyectar un futuro distinto. Me metí en esto porque estoy loco de amor por mi país y su gente. Lo que quiero decirles es que después de estos años de presidente, recorriendo y escuchando, lejos de sentirme decepcionado, estoy mas enamorado que nunca de mi gente”.

El mandatario, en tanto, indicó que el Gobierno “tuvo aciertos y desaciertos” pero logró “transformaciones importantes y trascendentes”. “La más importante es haber despertado a millones de argentinos para recuperar la esperanza de que se puede”, recalcó.

“El primer ‘se pudo’ fue gobernar con honestidad. Todos nos vamos a casa con la conciencia y las manos limpias. Se pudo cambiar la cultura del poder, porque hemos gobernado sin abusos, con humildad y generosidad”, explicó.

De cara al futuro, Macri indicó que “algunos mas involucrados y otros menos” serán parte de una oposición “constructiva”. “Teniendo un desafio nuevo por delante, no pondremos palos en la rueda al gobierno. Cada decisión que tomemos, cada comentario , cada propuesta tiene que ser inteligente, constructiva y responsable, porque para nosotros los primero son los argentinos”, recalcó.

“Tenemos que asumir que el esfuerzo de nosotros. Hemos hecho cosas que hace décadas se esperaban, que muchos abandonaron. Sabemos que faltaron muchas más pero no podemos dejar de estar orgullosos de las cosas que logramos, cosas que decían que eran imposibles. Pusimos en marcha un estado que tenía sus cosas oxidadas”, concluyó.