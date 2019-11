Los estrenos de la semana

Los sonámbulos

Una mujer, Luisa, y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Una familia ritualista y endogámica. Abuela, hermanos, primos. Verano, sudor, alcohol, tradiciones. Un festejo de fin de año en la casona histórica familiar, es la encerrona calurosa y necesaria, para que los sonámbulos despierten.

DIRECCIÓN: Paula Hernández.

ACTORES: Luis Ziembrowski, Erica Rivas, Marilú Marini, Ornela D`Elia.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta para mayores de 16 años.

Huérfanos de Brooklyn

Ambientada en los años 50, en la ciudad de Nueva York, la historia sigue a Lionel Essrog (interpretado por Edward Norton), un solitario detective afectado por el síndrome de Tourette, que se aventura a resolver el asesinato de su mentor y único amigo: Frank Minna (interpretado por Bruce Willis).-

DIRECCIÓN: Edward Norton.

ACTORES: Edward Norton, Bruce Willis, Leslie Mann, Willem Dafoe, Alec Baldwin, Fisher Stevens, Bobby Cannavale.

GENERO: Policial.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta para mayores de 16 años.

Downton Abbey

Película basada en la serie de televisión Downton Abbey que sigue la vida de una familia aristocrática y sus sirvientes, que habitan en una gran propiedad en la campiña inglesa del Siglo XX. En el film, la familia Crawley recibirá a nada más y nada menos que al Rey, lo cual agitará la tranquila vida del palacio.

DIRECCIÓN: Michael Engler.

ACTORES: Joanne Froggatt, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Penélope Wilton, Jim Carter, Laura Carmichael, Imelda Staunton, Brendan Coyle, Sophie McShera.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Reino Unido.

CALIFICACION: Apta para todo público.

4 metros

Relata la historia de un hombre entrando en la crisis de los 40. Joaquín tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. Se ha dejado llevar sin intervenir demasiado en sus deseos. No escucha su voz interior. Su vida afectiva y laboral no tienen rumbo. El zumbido quizá sea la expresión, no asumida ni entendida todavía, de un ruido metafórico de la vida gritándole por dónde ir. Su novia tiene 20 años menos, aparece la presión social y familiar sobre la paternidad, sentirse útil, la vocación, el trabajo y cómo ser feliz. Hasta que otra mujer irrumpe y todo parece acomodarse. Pero siempre el orden debe ser interno. Así, como si el destino tomara la palabra, su vida cambiará 4 metros abajo del agua, donde aparece un sendero para encontrar la identidad.

DIRECCIÓN: Federico Palazzo.

ACTORES: Maite Lanata, Paula Morales, Victorio D’Alessandro, Osvaldo Laport, Mario Pasik.

GENERO: Comedia, romance.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta para mayores de 13 años.

Reflejos siniestros

El siniestro fantasma de la Reina de Espadas está en busca de sangre. Sus próximas víctimas: los estudiantes de un antiguo internado, que siempre ha estado envuelto en sombríos rumores. Cuando deciden investigar la torre abandonada de la escuela, una de las zonas prohibidas, los adolescentes descubren un espejo cubierto con misteriosos dibujos. Al recitar sus palabras, se les concede todo aquello que siempre han deseado… a costa de sus almas.

DIRECCIÓN: Aleksandr Domogarov.

ACTORES: Valeriy Pankov, Angelina Strechina, Daniil Izotov.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Rusia.

CALIFICACION: Apta para mayores de 13 años.







El irlandés

Una saga épica sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX. A través de varias décadas, la película relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia americana, la desaparición del legendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, y ofrece un viaje a través de los entresijos del crimen organizado: su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones con las principales corrientes políticas.

DIRECCIÓN: Martin Scorsese.

ACTORES: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Ray Romano.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Estados Unidos.

FORMATO: Nétflix.

CALIFICACION: Apta para mayores de 16 años.

El hombre del futuro

Michelsen, un solitario y desarraigado camionero, es jubilado a la fuerza. Emprende un último viaje a bordo de su camión hasta Villa O’Higgins, el llamado fin del mundo por los camioneros australes. En el trayecto se irá desprendiendo de todo aquello que conformaba su vida, convirtiéndose su última ruta en un viaje de iluminación, en el que enfrentarse al final del camino y a la naturaleza salvaje le permitirá vivir el presente como siempre anheló: junto a su hija Elena.

DIRECCIÓN: Felipe Ríos Fuentes .

ACTORES: José Soza, Antonia Giesen, María Alché y Roberto Farías.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Chile.

CALIFICACION: Apta para mayores de 13 años.