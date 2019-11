La oposición no acompaña la Fiscal e Impositiva porque no fueron consultados

El concejal de Esteban Echeverría por Cambiemos Roberto Leonis sostuvo que desde la oposición tomaron la decisión de abstenerse en la votación de la ordenanza Fiscal e Impositiva 2020, porque no fueron consultados a la hora de establecer los montos.

“Nosotros como bloque tomamos la decisión de abstenernos en la votación de la fiscal. No negamos que el Intendente (Fernando Gray) pueda tener esa herramienta, pero si nos hubiesen consultado, hubiéramos participado y podríamos haber tenido otro tipo de postura, pero como no hubo ninguna charla, decidimos abstenernos”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

En una sesión extraordinaria, la Fiscal e Impositiva 2020 fue aprobado por la amplia mayoría con la que cuenta el oficialismo. El aumento de tasas municipales previsto para el próximo año, rondará entre un 24 y un 44 por ciento. La ordenanza tendrá que ser ratificada en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que se realizaría el martes.

Futuro de Juntos por el Cambio

El concejal, que dejará su banca a partir del 10 de diciembre, valoró el trabajo en el Cuerpo y remarcó que si bien “pudo haber habido más diálogo”, fueron cuatro años “bastante buenos”. “Con el tiempo te das cuenta que uno se puede oponer a las cosas sin perder de vista que del otro lado puede haber buena gente que defiende otra postura y por más que no coincidamos, podemos articular diferentes cosas”, añadió.

Por último, sostuvo que pese a la “decisión personal de no seguir siendo concejal” va a seguir “militando por los vecinos” y trabajando dentro del radicalismo para “convertirlo en una opción ganadora” y para que sea un espacio “más escuchado dentro de Juntos por el Cambio”.

“Muchos de los errores que cometió Cambiemos fue porque no escuchó al radicalismo y no vamos a estar en un lugar donde no nos escuchen. Tiene que haber un cambio para que sea un espacio más dinámico”, concluyó Leonis.