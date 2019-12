Lanús: Simino sostuvo que parte de la oposición sigue “resentida”

El concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Carlos Simino arremetió contra parte de la oposición a la que consideró “resentida” tras la derrota en la elección local y por eso vota en contra lo que propone el oficialismo. Además, valoró el apoyo del Frente Renovador en la elección del presidente del Concejo Deliberante.

“Hay un montón de factores que se tienen que arreglar en el diálogo. Si es conveniente para el vecino y para la ciudad hay que apoyar más allá de la bandera política, no es decir no por estar de un lado o del otro. Creo que desde la oposición estaban pensando en ser los que manejan la ciudad y como no pudieron, hoy están resentidos por la derrota”, disparó el edil en diálogo con Info Región.

El secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio (Secla) asumió el jueves como concejal en lugar del jefe de Gabinete del municipio, Diego Kravetz, quien pidió licencia para continuar en su cargo en el Ejecutivo.

El edil, en este marco, valoró la reelección de Néstor Grindetti como Intendente y subrayó que fue muy importante ya que tienen que “terminar las obras que faltan” y aseguró que aunque queda mucho por realizar, está “muy contento con todo lo que hizo por Lanús”.

El futuro

Por otra parte, ponderó el apoyo del Frente Renovador para que Marcelo Rivas Miera sea el titular del Cuerpo y así el oficialismo, pese a ser minoría, pueda mantener la presidencia. “Por ahora están mostrando que tienen una cordura muy amplia, donde ellos saben que se está construyendo una Lanús nueva y por eso están acompañando”, subrayó el edil quien fue parte del bloque massista.

Cambio de gobierno

Por último, el edil confió que pese al cambio de Gobierno nacional y provincial, “si hay diálogo no deberían existir problemas y se puede continuar con la construcción que se viene haciendo en la ciudad”. “Se tienen que sentar a charlar y darle al municipio lo que le corresponde como siempre. No creo que se mezclen las cosas por banderas políticas”, concluyó.