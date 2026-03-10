Álvarez abrió las sesiones en Lanús con un repaso de gestión y anuncios en obras, salud y seguridad

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó este martes la apertura de un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante (HCD), en un acto en el que repasó los principales ejes de sus primeros dos años de gestión y presentó una serie de obras y medidas que, según afirmó, continuarán durante los próximos meses en el distrito.

Durante su discurso ante integrantes del Gabinete municipal, concejales, representantes de instituciones, dirigentes y vecinos, el jefe comunal sostuvo que una de las prioridades de su administración fue reforzar la presencia del Estado municipal en la calle. En ese sentido, remarcó la recomposición salarial para los trabajadores municipales, la inversión en equipamiento y la revisión de servicios tercerizados, un proceso que, según indicó, permitió mejorar prestaciones y generar ahorros para poner en marcha el Plan de Obras Municipal.

“La presencia municipal en la calle es una prioridad de esta gestión”, afirmó Álvarez. En esa línea, también cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de obra pública. “En el gobierno de Javier Milei el financiamiento para obra pública se eliminó”, señaló, y sostuvo que el municipio decidió avanzar de todos modos con obras al considerar que los vecinos “no podían seguir esperando”.

Anuncios durante el discurso de Apertura Sesiones 2026 🏗️ Infraestructura Escolar 65% Meta 2023-2027: Intervención del 100% de edificios públicos. 🛡️ Seguridad Ciudadana 17 Nuevos móviles para el Equipo de Apoyo Policial (Binomios Municipio-Provincia). 🛣️ Plan de Pavimentación +1.760 Intervenciones viales realizadas en los primeros dos años. 🚀 Próximas Inauguraciones Polideportivo “La Maquinita”

Centro Salud Mental (Mujeres)

Escuela Secundaria Bilingüe

Centro Zoonosis Villa Jardín Apertura de sesiones ordinarias – Lanús – 10 de marzo de 2026

Obras públicas, escuelas y nuevos proyectos

Entre los puntos centrales del balance, el intendente destacó el avance del plan de infraestructura vial. Según precisó, el municipio concretó más de 360 cuadras completas de pavimentación y más de 1.400 intervenciones de bacheo, al tiempo que implementó la Red de Tránsito Pesado. También volvió a reclamar al Puerto de Dock Sud la creación de un fondo compensatorio para afrontar los daños que, según expresó, provoca el paso del transporte pesado en la ciudad.

En materia educativa, aseguró que la gestión se propuso intervenir el 100% de los establecimientos públicos entre 2023 y 2027 y que en los primeros dos años ya alcanzó al 65% de las instituciones. En ese marco, mencionó la realización de más de 60 obras dentro del plan Construyendo Educación 2024-2025 y más de 30 obras de gas, lo que, de acuerdo con el discurso oficial, permitió que durante 2025 no hubiera escuelas con interrupciones en ese servicio.

Además, anunció el inicio de obras para el nuevo Polideportivo Municipal La Maquinita, el Centro de Zoonosis en Villa Jardín y la Escuela Secundaria Municipal Bilingüe en el Polo Educativo de ese barrio. También adelantó la inauguración de un Centro Comunitario de Salud Mental en el Centro de Salud Ramón Carrillo de Lanús Oeste, destinado a mujeres con consumos problemáticos, un nuevo Centro de Monitoreo en el Parque Central Las Colonias y la puesta en valor del CAPS Monte Chingolo.

Seguridad, justicia y definiciones políticas

En el tramo dedicado a la seguridad, Álvarez resaltó la operativización del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y celebró la apertura de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal con sede en el distrito. “Concretamos la política de seguridad más importante en la historia de Lanús, con la consolidación de un poder judicial criminal propio”, expresó al referirse a esa medida.

El intendente también informó que enviará un proyecto de ordenanza al HCD para profundizar el programa de Seguridad Ciudadana. Entre los anuncios incluyó la creación del Equipo de Apoyo Policial, con 17 nuevos móviles y una modalidad de patrullaje compuesta por un agente municipal y un efectivo de la Policía bonaerense. A eso sumó la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Formación en Seguridad Ciudadana y el lanzamiento de un nuevo cuerpo de Agentes de Motorizada para reforzar controles en centros comerciales, corredores urbanos y zonas de alta circulación.

Sobre el cierre, el jefe comunal incorporó definiciones de tono político al cuestionar expresiones contra Néstor Kirchner y al referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, planteó una defensa de la expresidenta y vinculó ese posicionamiento con una crítica a sectores que, según dijo, miran a los vecinos de Lanús “con desprecio”.