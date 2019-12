El impuesto a compras en el exterior no corre para medicamentos o insumos de investigación

Santiago Cafiero y Roberto Salvarezza aclararon que no serán alcanzados por el impuesto a la compra de bienes en dólares.

Santiago Cafiero y Roberto Salvarezza aclararon que no serán alcanzados por el impuesto a la compra de bienes en dólares.

El Gobierno anunció hace algunos días que regirá un impuesto del 30 por ciento por la compra de insumos del exterior. En las últimas horas, hubo aclaraciones: no afecta a la compra de medicamentos ni los insumos para investigación.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó anoche las importaciones de insumos médicos no van a estar alcanzadas por el llamado “dólar turista”. “Para lo que son importaciones de insumos (médicos) no van a estar alcanzados”, explicó en declaraciones a C5N.



“Tenemos que entender que cuando hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos, alguien lo paga en dólares con dólares del Banco Central y esos dólares nos cuestan mucho a todos los argentinos”, explicó el funcionario, justificando la medida, aunque dejó en claro que “si el gasto se hace en dólares y se paga en dólares, no pagaría el impuesto”.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, hizo una aclaración en ese sentido. “Todo lo que esté relacionado con proyectos de investigación queda fuera del alcance del 30% al dólar turista”, dejó en claro.