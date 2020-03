Jaguares cayó en su despedida de Sudáfrica

Jaguares se despidió de Sudáfrica con una caída ante Sharks. La franquicia argentina perdió por 33 a 19 en el marco de la fecha 6 del Super Rugby.

De esta forma, los comandados por Gonzalo Quesada quedaron en la tercera posición de la tabla general con 15 puntos, un escalón por debajo de su rival de turno.

Partido

El comienzo del cotejo fue bastante duro para Jaguares, a los tres minutos Sharks anotó el primer tanto de la mano de Hyron Andrews, luego Curwin Boch malhogó la conversión. A los pocos minutos, Mazole Mapimpi metió un try que fue anulado tras error aéreo del conjunto argentino.

Pero la tranquilidad del conjunto argentino duro muy poco, ya que a los diez minutos los Sharks anotaron otro try que lo hizo el número 8 Notshe, sumado a la conversión, la chapa queda en 12 a 0.

Jaguares no se quedó de brazos cruzados y a los 17 minutos, Santiago Cabreras, mediante Bonilla, anotan el primer try del equipo, tras errar la conversión, el conjunto debió confirmarse con cinco puntos.

A los 22 minutos, Curwin Boch anotó otro tanto para Sharks mediante un penal convertido y a los 26 minutos. Antes de que finalice el primer tiempo, Jaguares despertó y marcó un try de la mano de Joaquín Tuculet, mediante la conversión, el equipo finalizó con 12 puntos.

El complemento

Sharks continuó aprovechando todas las oportunidades del partido, a pocos minutos de comenzar el segundo tiempo, el jugador Curwin Boch anotó mediante un penal y amplío la diferencia 25-12 .A los 48 minutos, nuevamente cosechan otra victoria con un penal y la chapa queda con 28 puntos.

A los 52 minutos, mediante un maul, el local anota el cuarto try del segundo tiempo, el conjunto visitante, no se quedó atrás y salió a buscar el partido. A los 76 minutos Sebastián Cancelliere apoyó en el ingoal y marco un try, luego convierte Miotti y la chapa sube a 19 puntos.

Lo que viene

El próximo encuentro que tendrá el equipo argentino será contra Highlanders, en el estadio de Vélez, el sábado a las 20. Jaguares buscará hacerse fuerte en casa para recuperar los puntos perdidos en Sudáfrica.