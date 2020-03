Modifican cronograma en trenes y no pararán en todas las estaciones

Las líneas ferroviarias Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín modificarán sus servicios a partir de las cero de este jueves hasta el 31 de este mes a raíz de las nuevas disposiciones del Ministerio de Transporte de la Nación ante la pandemia de coronavirus, informó la empresa Trenes Argentinos.

En la línea Roca, el ramal Alejandro Korn parará en Constitución, Temperley, Longchamps, Glew, Guernica y Korn. El ramal Ezeiza en Constitución, Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol, Monte Grande y Ezeiza; y el ramal La Plata en Constitución, Berazategui, Plátanos, Hudson, Villa Elisa y La Plata. En tanto el ramal Bosques vía Quilmes parará en Plaza Constitución, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Ranelagh y Bosques; y el vía Temperley en Plaza Constitución, Lomas de Zamora, Claypole, Dante Ardigó, Florencio Varela y Bosques.

Líneas Mitre, Sarmiento y San Martín

Asimismo, en la Línea Mitre el ramal Tigre frenará en las estaciones Retiro, Rivadavia, Martínez, San Isidro, Victoria, Carupá y Tigre; el ramal Suárez en Retiro, Carranza, Urquiza, San Martín, Ballester y Suárez; y el ramal Mitre en Retiro, Carranza, Coghlan, Saavedra, Juan B Justo, Florida, Cetrángolo y Bartolomé Mitre.

En la Línea Sarmiento el servicio Once – Moreno se detendrá únicamente en las estaciones Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno, según su cronograma habitual; mientras que en la Línea San Martín el servicio Retiro-Pilar se efectuará parada sólo en las estaciones Retiro, Palermo, Sáenz Peña, Caseros, Hurlingham, José C. Paz y Pilar.